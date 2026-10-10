Франція завершила відбір проєктів другої фази Фонду підтримки України (Fonds Ukraine II), на яку у 2026 році передбачено 71 мільйон євро.

Про завершення відбору нових проєктів стало відомо після зустрічі 6 жовтня посла України у Франції Вадима Омельченка зі спеціальною представницею президента Франції з питань допомоги та відбудови України Мюріель Лаку-Лабарт. За повідомленням українського посольства, перелік відібраних проєктів мають оприлюднити найближчим часом.

Про це пише RFI Українською, передає Інше ТВ.

Французький уряд оголосив про другу фазу програми ще 19 лютого 2026 року. Як зазначено в офіційному повідомленні Міністерства економіки Франції, новий бюджет становить 71 мільйон євро. Прийом заявок від французьких підприємств тривав до 9 квітня.

Від медичного обладнання до роботів для рятувальників

Французький фонд відбудови України створили у червні 2024 року на основі міжурядової угоди, підписаної під час зустрічі президентів Емманюеля Макрона та Володимира Зеленського.

Першу програму забезпечили бюджетом у 200 мільйонів євро. Із приблизно 70 поданих заявок український уряд відібрав 19 проєктів, які реалізують 17 французьких компаній. Десять із них належать до категорії малих і середніх підприємств або компаній середньої капіталізації.

За даними французького Міністерства економіки, фінансування розподілили між п’ятьма основними напрямами: енергетикою, охороною здоров’я, розмінуванням і пожежною безпекою, водопостачанням та інфраструктурою.

Одним із найпомітніших проєктів стала розробка та виробництво 40 дистанційно керованих пожежних роботів французькою компанією Shark Robotics, розташованою в департаменті Приморська Шаранта.

Такі машини призначені для роботи в умовах, небезпечних для рятувальників: під час гасіння пожеж на пошкоджених промислових об’єктах, у зонах із токсичними речовинами або там, де існує загроза повторних вибухів.

Перші роботи були передані українським екстреним службам у липні 2025 року. У листопаді того самого року французьке Казначейство повідомило про завершення їхнього виробництва. Це став перший проєкт фонду, який досяг стадії завершення. Про це йдеться в офіційному звіті Direction générale du Trésor від 28 листопада 2025 року.

Інший проєкт стосується української системи охорони здоров’я. Французька компанія DMS Imaging розпочала постачання 120 мобільних рентгенівських установок. Це обладнання дозволяє проводити обстеження безпосередньо біля пацієнта, зокрема в лікарняних відділеннях, де переміщення поранених або тяжкохворих може бути складним.

За інформацією французького Казначейства, оприлюдненою в листопаді 2025 року, частина цих установок уже працювала в одній із київських лікарень, тоді як постачання решти тривало.

Ще один французький виробник, Dessintey, отримав підтримку для оснащення 45 медичних закладів обладнанням і рішеннями для реабілітації людей після ампутацій. В умовах війни, коли тисячі українців потребують тривалого відновлення після тяжких травм, цей напрям має особливе значення.

У сфері енергетики компанія Industrial Packing Solutions розробила мобільні сонячні генератори Energy Box. Перші установки були доставлені в Україну в липні 2025 року. Їхнє призначення — забезпечувати автономне електропостачання, зокрема громадських установ, під час відключень електроенергії.

Скільки коштів спрямували на різні галузі

За даними підсумкового огляду французького Казначейства, першу програму розподілили так:

За оцінкою французької сторони, реалізація проєктів має забезпечити доступ до водопостачання для 800 тисяч мешканців Харкова, оснащення 45 медичних установ, постачання 120 мобільних рентгенівських апаратів, 150 ультрапортативних ультразвукових пристроїв та 40 пожежних роботів.

Ці показники характеризують передбачені результати програми, а не обов’язково обсяги обладнання, вже переданого станом на жовтень 2026 року.

Скільки проєктів уже завершили

Попри масштабне фінансування, реалізація програми відбувається поступово. У письмовій відповіді французького уряду Сенату, опублікованій 4 червня 2026 року, зазначено, що на той момент із 19 відібраних проєктів було завершено шість. Решту французька сторона планувала завершити до кінця 2026 року.

При цьому 200 мільйонів євро — це загальний обсяг передбачених грантів, а не сума, яку одночасно виплатили компаніям. Як пояснює уряд Франції, бюджетні зобов’язання за першою програмою були затверджені у 2024 році, а платежі розподілені на період із 2024 до 2027 року.

Як працює фінансування і чому воно вигідне Франції

Особливість Fonds Ukraine полягає в тому, що кошти на відбудову не перераховуються безпосередньо українському бюджету. За механізмом, описаним у відповіді французького уряду Сенату, фінансування здійснює Bpifrance Assurance Export, яка виплачує кошти французьким компаніям — виконавцям проєктів.

Після погодження контракту підприємство може отримати аванс у розмірі від 10% до 20% його вартості. Наступні виплати здійснюються на підставі документів, погоджених українським замовником. Остаточні 20% виплачують після підтвердження належного виконання робіт.

Таким чином, французька сторона зберігає контроль за використанням бюджетних коштів, а українські державні установи та громади отримують необхідне обладнання або послуги.

Програма водночас має й економічну мету. За умовами фонду, щонайменше 50% доданої вартості кожного проєкту має створюватися у Франції. Це означає, що фінансування відбудови України також підтримує французьких виробників, їхні підприємства та зайнятість.

За даними Міністерства економіки Франції, до виконання проєктів першої фази залучено понад 50 виробничих майданчиків на французькій території. Французький уряд прямо розглядає цей механізм як спосіб допомогти підприємствам закріпитися на українському ринку та отримати можливості для подальшої співпраці у сфері відбудови.

Що зміниться у другій фазі

Нова програма Fonds Ukraine II передбачає 71 мільйон євро на 2026 рік. Згідно з офіційними умовами конкурсу, опублікованими французьким Казначейством, максимальний обсяг фінансування одного проєкту становить 7 мільйонів євро, а термін його реалізації має бути меншим за 16 місяців.

Серед пріоритетів: енергетика, транспортна та інша інфраструктура, охорона здоров’я, водопостачання, сільське господарство, переробка відходів, розмінування, житло та цифрові технології.

Щоб отримати фінансування, французьке підприємство повинно представити проєкт, який відповідає офіційно підтвердженій потребі українського державного замовника. Після первинної перевірки французькою стороною заявки розглядає український Комітет стратегічних інвестицій. Остаточне рішення про надання гранту ухвалює французька сторона.

Французький уряд також заявив, що пріоритет надається проєктам із залученням співфінансування та компаніям, які мають намір працювати в Україні довгостроково.

Як повідомляло Інше ТВ, Не чекаючи кінця війни: як Франція заходить у відбудову України