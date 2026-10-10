Харьюський повітовий суд засудив 44-річного громадянина Естонії на три місяці позбавлення волі умовно за осквернення українського прапора біля посольства Росії в Таллінні.

Злочин було скоєно навесні 2023 року, а вирок ухвалено 1 жовтня 2026 року.

Про це повідомляє ERR.ee, передає Інше ТВ.

Згідно з матеріалами кримінальної справи, близько 3 години ночі 23 квітня 2023 року чоловік перебував біля російського посольства на вулиці Пікк, 19, де на тимчасовій огорожі було встановлено український прапор. Чоловік написав на ньому маркером “Слава Росії”.

Суд визнав обвинуваченого винним у оскверненні офіційного символу іноземної держави. Йому призначили три місяці позбавлення волі, проте покарання було замінено умовним терміном із випробувальним періодом на один рік. З урахуванням двох днів, проведених під вартою у квітні 2023 року, невідбутий термін становив два місяці та 28 днів.

Якщо протягом випробувального терміну чоловік не вчинить нового умисного злочину, йому не доведеться відбувати покарання у в’язниці.

Крім того, засуджений має виплатити державі 1684,68 євро процесуальних витрат протягом 12 місяців. Витрати на судову психіатричну експертизу у розмірі 1300 євро та частину оплати послуг адвоката у розмірі 44,64 євро суд поклав на державу.

Український прапор та використаний маркер підлягають знищенню.

Справа розглядалася в порядку погоджувального провадження. На момент написання новини вирок набув чинності.

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