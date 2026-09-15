Уражено Сизранський НПЗ та підприємство «Атлант Аэро». У Генштабі також повідомили про результати ураження Слов’янського НПЗ.

У ніч на 15 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили АТ «Сизранський НПЗ» у Самарській області рф та підприємство «Атлант Аэро» у Таганрозі Ростовської області рф.

На території Сизранського НПЗ зафіксовано влучання з подальшою пожежею. Уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6 та резервуарний парк.

Довідково. АТ «Сизранський НПЗ» входить до структури ПАТ «НК «Роснефть». Потужність переробки підприємства становить близько 8,9 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензини, дизельне та авіаційне пальне, а також інші нафтопродукти. Підприємство задіяне в забезпеченні потреб збройних сил рф.

На території підприємства «Атлант Аэро» зафіксовано вибухи та пожежу.

«Атлант Аэро» спеціалізується на виробництві безпілотних літальних апаратів та комплектувальних до них. Зокрема, підприємство здійснює виробництво ударно-розвідувальних БпЛА «Молния» та комплектувальних для БпЛА «Орион». Підприємство задіяне в забезпеченні потреб збройних сил рф у безпілотних системах.

За результатами аналізу додаткових даних підтверджено знищення 13 вересня 2026 року трьох та пошкодження восьми резервуарів на НПЗ «Славянск ЭКО» у Слов’янську-на-Кубані Краснодарського краю рф.

Робота по ключових об’єктах противника триває.