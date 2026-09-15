Рада підтримала звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.

За це проголосували 317 нардепів.

Кравченко був генпрокурором з червня 2025 року. Він подав у відставку після того, як НАБУ та САП опублікували розслідування про «кришування» шахрайських кол-центрів, яке, за версією слідства, очолював посадовець Офісу генпрокурора.

Спочатку Кравченко не хотів йти у відставку, але після розмови з президентом Зеленським захотів.

Як пізніше підтвердив Володимир Зеленський, саме таку настанову він дав Кравченку під час тієї розмови, бо “вся країна чула”, – сказав він, маючи на увазі відеоролик НАБУ “Корфаген”.