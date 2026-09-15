Внаслідок зіткнення із легковиком отримала травми велосипедистка – у Миколаєві слідчі поліції встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Автопригода сталась сьогодні, 15 вересня, близько 07:10 у районі перехрестя вулиць Майстерської та 5-ї Воєнної. Внаслідок зіткнення 57-річної велосипедистки з автомобілем Nissan Leaf, під керуванням 50-річного чоловіка, водійка двоколісного транспорту отримала травми. Наразі потерпілу госпіталізували до медзакладу.

Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління обласного главку поліції з’ясовують усі обставини автопригоди та попередньо кваліфікували подію за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі з позбавленням права керування на той самий строк.

Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією про обставини автопригоди, поліцейські просять повідомити її за телефоном: 098 351 03 55 або операторам спецлінії 102.