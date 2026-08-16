Національний банк України трохи збільшив обсяги продажу валюти і знов втримав їх вище психологічної межі. Про це пише Кореспондент.

Так, на поточному тижні за п’ять робочих днів НБУ продав 1 млрд 100 млн доларів на міжбанківському валютному ринку. Обсяг продажів понад місяць тримається вище психологічної межі у 1 млрд доларів.

З початку року Нацбанк продав на міжбанку 30 млрд 67 млн доларів. Регулятор забезпечує попит ринку виключно за рахунок власних резервів.

Також на цьому тижні НБУ вп’яте з початку року купив валюту – 250 тисяч доларів.