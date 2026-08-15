Зеленський підписав указ про захист національних святинь України.

Про це президент розповів під час церемонії з нагоди 975-річчя Києво-Печерської лаври.

“Сьогодні я підписав указ про заходи на рівні нашої держави, щоб захистити українські національні святині. До Дня Незалежності України буде підготовлений закон про наші українські національні святині – ми говорили про це з Головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком. І я прошу парламентарів підтримати закон, щоб визначити чітко, що є нашими святинями та які кроки потрібні для захисту наших святинь на всій території України.

І щоб цей статус національних святинь, який буде закріплений законом, дав більше можливостей командам наших святинь, усім, хто працює для захисту української спадщини, щоб це було посиленням для них і в умовах праці, і у фінансових можливостях, і в політичних та юридичних можливостях для захисту святинь, наших музейних колекцій, нашої спадщини.”