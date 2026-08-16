Лідерка збірної України з легкої атлетики Ярослава Магучіх виграла золоту медаль чемпіонату Європи у стрибках у висоту в британському Бірмінгемі, пише ЛБ.

Виступ у фіналі вона розпочала з планки висотою 1.92 метра і підкорила її з першої спроби. Потім з другого стрибка Ярослава подолала 1.95 метра, а планка висотою 1.97 м нікому, окрім українки, не підкорилася. Таким чином Магучіх стала чемпіонкою Європи.

Разом з Ярославою у фінал змагань також кваліфікувалися Ірина Геращенко і Юлія Левченко. Остання не змогла взяти вийти на старт через травму, а Ірина посіла п’яту сходинку з висотою 1.92 метра. Чемпіонат Європи 2026 року в Бірмінгемі – перший турнір найвищого ґатунку, в якому взяла участь Ірина Геращенко після вагітності.

Загалом в активі збірної України чотири медалі на європейській першості 2026 року.