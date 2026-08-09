Мед в Україні дорожчатиме через менший урожай і дефіцит окремих сортів. Експорт українського меду цього року може скоротитися до 42-46 тис. тонн порівняно з близько 50 тис. тонн у 2025 році.

Про це Delo.ua повідомив президент Спілки пасічників України Сергій Гриньов, який служить у Силах оборони.

Медозбір і прогноз врожаю

Медозбір в Україні ще триває. Через тривалу літню посуху його обсяги вже зазнали негативного впливу.

Зараз основний мед збирають із соняшнику, однак через високі температури рослини виділяють менше нектару, що знижує продуктивність пасік, зазначив Гриньов.

Проте сезон ще не завершився. Частина пізніх посівів соняшнику ще цвіте, тому в окремих областях медозбір триватиме й у серпні, пояснив експерт.

Загалом сезон можна оцінити як добрий. Водночас на кінцеві результати вплинули погана зимівля бджіл і літня посуха, тому обсяг виробництва меду, ймовірно, скоротиться.

“Остаточні цифри можна буде оцінити після завершення сезону, проте наразі прогнозується зменшення врожаю приблизно на 10% порівняно з минулим роком”, – розповів президент Спілки пасічників.

Врожай меду у 2025 році був слабкий і значно нижчий за середні показники.

“Минулорічний врожай також був із меншим медозбором. Для внутрішнього споживання використовується цьогорічний мед і його вистачає”, – заявив Гриньов.

Чи вистачить меду для експорту

Попри менший урожай, Україна, найімовірніше, збереже можливість експортувати мед.

Пасічники готові продавати продукцію експортерам, якщо закупівельна ціна буде щонайменше на рівні минулого року.

Обсяги експорту можуть дещо скоротитися. Якщо торік Україна експортувала близько 50 тис. тонн меду, то цього року з урахуванням ситуації з медозбором зараз діапазон експорту меду буде десь на рівні 42-46 тис. тонн, прогнозує президент Спілки пасічників.

Проте частина пасічників досі не реалізувала залишки минулорічного меду, очікуючи вищих цін. Це пояснюється формуванням певного дефіциту як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках.

Крім погодних чинників, на галузь продовжують впливати умови воєнного стану, які ускладнюють роботу пасік.

Як зміняться закупівельні та роздрібні ціни

Закупівельна ціна на мед наразі становить 85-90 грн, тоді як пасічники очікують, що представники компаній-експортерів, які закуповують мед оптом, піднімуть її до 125-130 грн/кг, заявив Гриньов.

“Ціни стабілізувалися, але окремі сорти меду через дефіцит можуть ще дещо подорожчати. Наприклад, акацієвий мед уже продається в роздріб по 500-600 грн за літр, залежно від регіону”, – розповів експерт.

Окремі сорти меду можуть подорожчати орієнтовно на 50 грн за кілограм, прогнозує Гриньов.

Собівартість виробництва меду суттєво відрізняється залежно від розміру пасік. Наприклад, витрати на транспортування 10 і 30 бджолосімей можуть бути практично однаковими, адже використовується той самий транспорт, пальне та робочий час.

Однак у першому випадку ці витрати розподіляються лише на 10 сімей, а в другому – на 30. Саме тому менші пасіки мають вищу собівартість продукції, пояснив президент Спілки пасічників.

Для багатьох власників невеликих пасік бджільництво є додатковим джерелом доходу. Натомість великі професійні господарства ретельно прораховують усі витрати, визначаючи мінімальну ціну, за якої виробництво залишається прибутковим, зазначив він.

За оцінкою Гриньова, закупівельна ціна близько $2 за кілограм є критичною межею. За такої вартості пасіки працюють фактично в нуль або навіть зі збитками.

За останні роки суттєво подорожчали пальне, електроенергія, деревина для виготовлення вуликів, обладнання та інші матеріали, тому ці витрати мають компенсуватися ціною реалізації меду.

Тому пасічники не готові продавати продукцію дешевше цієї межі, додав Гриньов.

“Рентабельною є ціна понад $6 за 1 кг меду яка, забезпечить розвиток пасіки”, – сказав експерт.

Що потрібно для розвитку галузі

Важливу роль мають відігравати експортери, які повинні активніше шукати ринки, де український мед можна реалізувати за вищою ціною. Адже експортери також несуть витрати на переробку, логістику та закладають власну маржу.

Серед перспективних напрямків збуту українського меду Гриньов називає, зокрема, країни Азії.

Крім того, Україні необхідно розвивати внутрішню переробку меду. Замість експорту сировини в бочках країна має продавати готовий фасований продукт – у скляних банках чи іншій споживчій упаковці. Це дозволить просувати саме український бренд, підвищити додану вартість продукції та отримувати більший дохід, підсумував Гриньов.

До провідних найбільших виробників та переробників меду в Україні входять:

⦁ Ascania-Pack – найбільший національний переробник та експортер меду. Компанія лідирує за обсягами виробництва.

⦁ Beehive – підприємство входить до складу інвестиційного холдингу EFI Group, а його виробничі потужності розташовані на Черкащині.

⦁ Свій Мед – українська сімейна пасіка та інтернет-магазин органічного меду, що працює на ринку з 2010 року.