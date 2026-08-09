Двоє загиблих, 16 постраждалих: прокурори документують наслідки російської атаки по Харкову.

За даними слідства, 9 серпня близько 07:00 збройні сили рф завдали удару по Салтівському району Харкова. Попередньо, ворог застосував три крилаті ракети «Бандероль».

Влучання у десятиповерховий житловий будинок. Зруйновано перекриття між поверхами.

Також зафіксовано пошкодження складської будівлі магазину.

Ще один удар прийшовся по території парку.

Станом на зараз відомо про загибель двох людей та 16 постраждалих.

Огляд місць подій триває. Кількість постраждалих та обсяг пошкоджень уточнюються.