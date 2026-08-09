-Були доповіді Сергія Корецького, Михайла Драпатого та Віктора Микити щодо наслідків російських ударів по Одесі, Харкову, Павлограду й інших наших регіонах.

В Одесі та області тривають ремонтні роботи, щоб повернути людям електропостачання після жорстокого удару по енергетиці. Всі необхідні служби залучені, роботи будуть тривати стільки, скільки потрібно. Цієї ночі також було пошкоджено житлові будинки, порт. Зокрема, так росіяни систематично воюють проти продовольчої безпеки світу. Станом на зараз відомо про вісьмох постраждалих. Всім надається допомога.

У Харкові прямим влучанням дрона зруйновано чотири поверхи звичайної житлової багатоповерхівки. Десятки людей поранено, є двоє загиблих. Мої співчуття.

У Павлограді був абсолютно жорстокий удар поблизу торговельного центру та по енергетиці. Дев’ять постраждалих у місті, серед них чотири дитини. Були також удари по Житомирщині, Миколаївщині, Київщині, Херсонщині, Сумщині, Харківщині, Дніпровщині, Запоріжжі та Донеччині.

Росія продовжує робити ставку на балістичний терор, який не обмежується лише одним містом чи громадою. Тільки за цей тиждень проти України застосували 61 ракету різних типів, серед них 56, які атакують по балістичній траєкторії. Були також понад 1560 ударних дронів та 1540 авіабомб. Кожен такий удар проти життя нагадує знову і знову: потрібно більше тиску, більше санкцій проти Росії і більше протиповітряного захисту для України. Вдячний тим, хто допомагає.