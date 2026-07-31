Відео деяких уражень президент Зеленський показав у соцмережі.

Продовжуємо застосовувати наші дипстрайки та мідстрайки по обʼєктах російської інфраструктури, яка працює на російську агресію. Наші удари в рамках плану далекобійних санкцій – це завжди про справедливі відповіді, щоб російська воєнна машина втрачала свої ресурси. Зокрема, сьогодні була відповідна робота по трьох логістичних центрах у різних регіонах РФ: у Сарапулі, Казані та Волгограді на відстанях від близько 500 до майже 1300 кілометрів.

У Краснодарському регіоні уражено морський термінал. Відстань до об’єкта від лінії фронту – близько 270 кілометрів. Також на відстані майже 480 кілометрів від лінії бойового зіткнення уражено НПЗ у Волгоградському регіоні. Були влучання в акваторії Азовського моря.

Ми захищаємо своїх людей і продовжимо діяти так, як потрібно для досягнення миру. Дякую всім нашим воїнам, які забезпечують саме такі точні й важливі результати для України.