Польські військові оприлюднили власне пояснення, чому не змогли перехопити російську крилату ракету Х-101, яка під час масованої атаки рф на Україну залетіла більш ніж на 100 кілометрів углиб території Польщі та вибухнула поблизу селища Тарнава-Кольонія в Люблінському воєводстві.

Як повідомив оперативний командувач Збройних сил Польщі генерал Іренеуш Новак, ще після другої години ночі польські Повітряні сили підняли у повітря два винищувачі F-16, а згодом ще два МіГ-29. До операції також залучили літак дальнього радіолокаційного виявлення Saab 340 AEW, а підтримку забезпечував літак-заправник Airbus A330 MRTT НАТО, оскільки власних машин такого класу Польща поки не має, передає Zn.ua.

За словами військових, спочатку вони відстежували близько двадцяти повітряних цілей, які потенційно могли наблизитися до польського кордону. О 03:29 одна з них підійшла на відстань близько п’яти кілометрів від кордону, після чого змінила курс і повернулася на схід. Уже о 03:40 інша ціль порушила повітряний простір Польщі.

Для її перехоплення був направлений винищувач F-16. Однак менш ніж через шість хвилин російська ракета впала й вибухнула, ще до того, як пілот зміг провести її візуальну або оптоелектронну ідентифікацію.

Генерал Новак заявив, що мав повноваження віддати наказ на застосування зброї. Проте польське законодавство дозволяє знищувати повітряні цілі лише після їхнього перехоплення та однозначної ідентифікації. Виняток можливий лише тоді, коли літак безпосередньо атакує територію Польщі або виконує маневри для такого удару.

Польське видання Defense24 зазначає, що додаткові труднощі створювала присутність біля кордону українських винищувачів МіГ-29, які перехоплювали російські ракети. Оскільки українська авіація не використовує систему розпізнавання «свій-чужий» стандарту НАТО, лише за даними радарів польські військові не могли повністю виключити ризик помилкового ураження українського літака. Саме тому візуальне підтвердження цілі було обов’язковим.

Видання також звертає увагу на ще одну деталь. Згідно з офіційною хронологією, ракета перебувала над територією Польщі близько п’яти з половиною хвилин. За цей час вона фізично не могла подолати понад 100 кілометрів із характерною для Х-101 крейсерською швидкістю. Це може свідчити про те, що польські засоби контролю виявили її вже після того, як вона пролетіла приблизно 30 кілометрів над територією країни.

Ще одним фактором стали можливості наземної протиповітряної оборони. Більшість польських комплексів, розгорнутих на сході країни, призначені для прикриття окремих об’єктів і мають відносно невелику дальність ураження низьковисотних цілей. Більш сучасні системи великої дальності зосереджені навколо стратегічних об’єктів, зокрема району Жешува, тоді як ракета летіла поза зоною їхнього ефективного застосування.