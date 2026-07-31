З 3 серпня буде змінено графік руху тролейбусного маршруту №10, повідомили у Миколаївській міській раді.

З метою покращення транспортного обслуговування та з урахуванням звернень пасажирів з 3 серпня маршрут №10 курсуватиме за оновленим графіком:

Відправлення з кінцевої Залізничного вокзалу «Миколаїв – Пасажирський» до кінцевої вул. Айвазовського:

5:56; 6:18; 6:39; 7:04; 7:35; 8:21; 9:04; 9:30; 9:55; 10:18; 10:50; 11:35; 12:34; 13:22; 14:19; 15:03; 15:43; 16:21; 16:52; 17:24; 18:04; 18:48; 19:36; 20:08.

Відправлення з кінцевої вул. Айвазовського до Залізничного вокзалу «Миколаїв – Пасажирський»:

6:34; 6:58; 7:21; 7:45; 8:17; 9:08; 10:00; 10:36; 10:54; 11:48; 12:30; 13:10; 14:00; 14:50; 15:32; 16:22; 17:04; 17:27; 17:40; 18:06; 18:46; 19:28; 20:15; 20:48.Відправлення з кінцевої Залізничного вокзалу «Миколаїв – Пасажирський» до мкр. Намив:

07:15; 07:40; 08:04; 08:27; 08:57; 09:50; 10:42; 11:33; 12:33; 13:13; 13:53; 14:43; 15:33; 16:12; 17:03; 17:47; 18:04.

Відправлення з кінцевої мкр. Намив до Залізничного вокзалу «Миколаїв – Пасажирський»:

08:14; 08:38; 09:05; 09:27; 10:00; 10:45; 11:44; 12:32; 13:29; 14:13; 14:53; 16:02; 16:34; 17:14; 17:58; 18:46; 19:16.

Звертаємо увагу, оновлений розклад маршруту на офіційному сайті підприємства буде змінений 3 серпня.