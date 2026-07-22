Казахстан змушений припинити транспортування сирої нафти до свого головного експортного терміналу на узбережжі Чорного моря Росії, оскільки серія нападів на танкери ставить під загрозу експорт цієї центральноазіатської країни, що не має виходу до моря.

Про це пише Bloomberg

Термінал Каспійського трубопровідного консорціуму поблизу російського порту Новоросійськ мав припинити приймати трубопровідні поставки, оскільки танкерні компанії надто нервують, щоб відправляти свої судна на об’єкт, повідомили два джерела, обізнані з цим питанням. Зупинка мала розпочатися у вівторок, хоча неясно, чи вона вже почалася.

Виробники нафти в Казахстані також будуть змушені скоротити видобуток, якщо зупинка трубопровідних потоків до КТК залишиться чинною до кінця цього тижня, повідомили джерела. Прес-служба КТК відмовилася від коментарів.

Найбільший казахстанський виробник нафти Тенгізшевройл заявив, що стежить за станом завантажувальних операцій на об’єктах КТК у Новоросійську. Видобуток та поставки підприємства, очолюваного Chevron Corp., у систему КТК «можуть час від часу коригуватися відповідно до експлуатаційних умов», йдеться у відповіді електронною поштою, відмовившись коментувати конкретні рівні виробництва.

Збої відбуваються на тлі того, що нафтовий ринок вже зіткнувся з майже повною зупинкою поставок сирої нафти через Ормузьку протоку на тлі поновлення воєнних дій між США та Іраном, тоді як єменські хусити загрожують експорту Саудівської Аравії з Червоного моря.

Термінал КТК є найбільшим ринком для експорту нафти з Казахстану, на який припадає близько 80% потоків сирої нафти в країні, переважно з проектів, розроблених у партнерстві з міжнародними нафтовими гігантами, такими як Chevron Corp., ExxonMobil Holdings Corp. та Shell Plc. Казахстан є другим за величиною постачальником нафти до Європи, і скорочення його потоків зашкодить регіональним нафтопереробним заводам у той час, коли вони прагнуть замінити постачання з Перської затоки.

Україна не взяла на себе прямої відповідальності за удари. Однак українські військові органи згадали про кілька нападів на неназвані нафтові танкери в Чорному морі останніми днями. Хоча термінал КТК знаходиться в Росії, експорт з об’єкта не підпадає під західні санкції.