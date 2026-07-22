Ось що написав колишній Головком Залужний про призначення новим Головкомом Драпатого:

-Справа, якій ми присвячуємо усе життя, наповнена, перш за все, моральними принципами і цінностями, які формують честь. Честь, яка дорожча за будь-які посади і нагороди.

Саме вона створює ідеї і шукає шляхи для їх реалізації. І саме це спонукає шукати людей, які з честю разом з тобою пронесуть свій важкий хрест. Ті, хто думає і робить інакше, завжди рано чи пізно отримають ганьбу.



Новому головнокомандувачу Збройних Сил України буде дуже важко. Значно важче, ніж він собі уявляє. Проте Михайлу точно вже ніколи не буде соромно.

Людина честі не має ідолу, тому йому немає що втрачати. Єдине, що він має, це лише обовʼязок. Слава Україні!