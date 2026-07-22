Управління ООН з прав людини повідомило у вівторок, що кількість поранень та смертей серед цивільного населення в Україні зросла більш ніж на третину в першій половині року через зростання кількості атак дронів.

Про це повідомляє Reuters.

Управління ООН з прав людини заявило, що за перші шість місяців 2026 року задокументувало загалом 1396 смертей та 7978 поранень, що на 37% більше, ніж за аналогічний період минулого року, та майже вдвічі більше, ніж у 2024 році.

З них 418 людей загинули з січня по червень внаслідок атак дронів ближньої дії, а 2437 отримали поранення. Для порівняння, за аналогічний період роком раніше внаслідок атак дронів ближньої дії було загинуло 218 осіб, а 1511 отримали поранення.

Управління не надало додаткової інформації про загальну кількість жертв, пов’язаних з війною.

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже п’ятий рік, і Київ також відповідає хвилями атак безпілотників на Москву, деякі з яких також призвели до жертв серед цивільного населення, заявляють російські чиновники.

«Ця ескалація зумовлена ​​двома основними причинами. Перша – це балістичні ракети та безпілотники великої дальності, а друга – безпілотники малої дальності та планируючі бомби у прифронтових районах», – сказала Даніель Белл, голова Місії ООН з моніторингу прав людини в Україні, на прес-брифінгу ООН з Києва після масштабних російських балістичних атак цього тижня.



Лінії фронту України перетинаються сітками проти безпілотників, відкриває нову вкладку для захисту солдатів та цивільного населення від зростаючої загрози, а військовослужбовці патрулюють, щоб охороняти дороги та іншу інфраструктуру та збивати безпілотники, де це можливо.

«Ці атаки поступово руйнують системи, які підтримують життя цивільного населення та дозволяють громадам функціонувати», – сказала Белл.