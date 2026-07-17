Двопартійна ініціатива щодо ухвалення оновленого пакета санкцій проти РФ, розробленого покійним сенатором Ліндсі Гремом — вже має понад 60 співавторів. Цього достатньо, щоб подолати філібастер у Сенаті.

Про це пише Axios.

Законопроєкт, який передбачає запровадження 100-відсоткових вторинних мит проти країн, що й надалі купують російські нафту й газ, тепер, схоже, має достатньо голосів для ухвалення в Сенаті. Головною перешкодою залишається виділення часу для його розгляду в залі.

Оновлений законопроєкт, просуванням якого в Сенаті опікується сенатор Річард Блюменталь — демократ від Коннектикуту, — ще має схвалити Палата представників.

«Наразі документ має щонайменше 61 співавтора: 39 республіканців і 22 демократів», — повідомило джерело, обізнане із ситуацією.

Президент Трамп поки що не висловив законопроєкту повної підтримки, однак дав зрозуміти, що готовий підписати його на знак пошани до Грема.

Грем вважав, що заручився підтримкою адміністрації, і ділився своєю радістю з іншими сенаторами лише за кілька годин до своєї раптової смерті.

У четвер удень лідери республіканців запустили щодо законопроєкту процедуру hotline — механізм, за допомогою якого з’ясовують, чи заперечує хтось із сенаторів-республіканців проти винесення документа на розгляд, — прагнучи якнайшвидше просунути його далі.

Законопроєкт посилить тиск на владіміра путіна, надавши президенту США право запроваджувати 100-відсоткові мита проти п’яти найбільших покупців російських нафти й газу. Вторинні санкції будуть спрямовані проти таких країн, як Китай та Індія, і мають на меті перекрити надходження, які допомагають фінансувати війну росії проти України.

Законопроєкт також спрямований проти російського «тіньового флоту» — мережі застарілих танкерів, які використовують для обходу західних санкцій під час експорту російської нафти.