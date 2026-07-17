У Польщі суттєво знизилася частка громадян, які виступають за продовження військової підтримки України. Головною причиною зміни настроїв називають історичні суперечки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування, проведеного на замовлення Rzeczpospolita.

За даними дослідження, наразі 52,2% поляків вважають, що країна має й надалі надавати військову допомогу Україні. Водночас частка противників такої підтримки досягла 45,2%. Ще 2,5% респондентів не змогли визначитися з відповіддю.

Видання підкреслює, що суспільна думка суттєво погіршилася порівняно з кінцем 2022 року. Тоді військову допомогу Києву підтримувала абсолютна більшість – 77,5% опитаних, а проти виступали лише 18,3%.