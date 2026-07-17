Федеральні слідчі Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами виявили, що оператор телесуфлера президента Дональда Трампа заробив десятки тисяч доларів, роблячи ставки на промови Трампа на ринку прогнозів Kalshi, передає ABC News.

Габріель Перес, технічний помічник президента, який керує телесуфлером Трампа з 2016 року, веде переговори з федеральними регуляторами, щоб врегулювати звинувачення у тому, що він використав свої знання про промови президента, щоб виграти понад 100 000 доларів, повідомили джерела.

За даними джерел, Kalshi попередив свого регулятора, Комісію з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC), про підозрілу активність на своєму ринку «Згадки», де користувачі можуть робити ставки на те, чи будуть вимовлені певні слова, фрази чи теми під час публічного виступу.

Прес-секретар Білого дому Каролін Лівітт повідомила журналістам у четвер вдень після повідомлення ABC News, що Переса відправили у неоплачувану адміністративну відпустку. Лівітт сказала, що вона говорила з президентом Трампом про це, і він вважав це «ганьбою» і сам прийняв рішення відправити Переса у неоплачувану відпустку.

Лівітт сказала, що їй невідомо про жодних інших співробітників Білого дому, які здійснювали такі угоди.

«У Білому домі є суворі етичні принципи, яких, як ми очікуємо, будуть дотримуватися всі співробітники та посадовці», – сказав речник Білого дому Девіс Інгл, коли з ним зв’язалися ABC News.

Окрім лютневого звернення «Про становище країни», джерела повідомили, що слідчі CFTC виявили, що Перес робив ставки на понад десяток промов Трампа протягом трьох місяців, включаючи звернення в прайм-тайм у грудні, січневу промову на Всесвітньому економічному форумі в Давосі та виступи Трампа в березні під час церемонії вручення Медалі Пошани.

Пізніше в березні Білий дім опублікував внутрішню пам’ятку, в якій застерігає персонал від використання непублічної інформації для ставок на ринках прогнозів, що раніше підтвердили джерела ABC News.

Перес був одним із операторів телесуфлера Трампа з часів першої президентської кампанії Трампа.

З усіх найближчих помічників Трампа, джерела кажуть, що Перес зазвичай має останній погляд на майже всі підготовлені виступи президента, і часто відомий тим, що вносить правки в останню хвилину від самого Трампа. Раніше він перебував під пильною увагою слідчих Конгресу та федеральних слідчих через редагування, внесені до виголошення виступів Трампа щодо нападу на Капітолій США 6 січня 2021 року.

У деяких випадках слідчі виявляли випадки, коли Перес відмовлявся від певних ставок посеред промови, коли Трамп пропускав частину промови, яка містила слово, на яке він раніше закладався, повідомили джерела.

Міністерство юстиції в останні місяці порушило дві перші справи про інсайдерську торгівлю на ринках прогнозування, пов’язані з солдатом спецпідрозділу, який нібито зробив ставку на захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро, та окремо зі співробітником Google, який нібито зробив ставку на пошукові запити користувачів, використовуючи внутрішні дані компанії. Обидва не визнали себе винними.

Президент Трамп час від часу критикував ринки прогнозів, але в квітні заявив, що підтримує їх, оскільки Сполучені Штати можуть бути «залишені напризволяще», якщо країна не дозволить таким компаніям, як Kalshi та Polymarket, працювати.

«На жаль, весь світ став чимось на кшталт казино, і ви дивитеся на те, що відбувається по всьому світу, в Європі та скрізь, де роблять ці ставки. Я ніколи не був прихильником цього. Мені це не подобається концептуально, але це те, що є», – сказав Трамп журналістам.

У жовтні минулого року компанія соціальних мереж Трампа, Trump Media and Technology Group, оголосила, що розглядає можливість запуску власного ринку прогнозів.