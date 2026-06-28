-День Конституції України наші воїни почали дуже влучно. Цієї ночі наші далекобійні санкції досягли двох нафтопереробних заводів у Росії. Уражено НПЗ «Слов’янський» у Краснодарському регіоні – це близько 300 кілометрів від лінії фронту. Також ми досягли НПЗ у Ярославському регіоні, що приблизно за 700 кілометрів від нашого кордону.

Ми продовжуємо наші операції, які послаблюють можливості Росії вести цю війну. Кожна наша далекобійна санкція – це зменшення ресурсів, що працюють на російську воєнну машину, і ще один крок до миру. Будемо і надалі відповідати на російський терор. Дякую воїнам за ці результати! Вдячний усім, хто нам допомагає. Кожен, хто захищає Україну, утверджує і силу Конституції.