Український ринок солі за роки повномасштабної війни суттєво змінився. Якщо раніше основний обсяг продукції забезпечувала “Артемсіль”, то нині на полицях магазинів дедалі частіше можна побачити імпортні товари з різних країн Європи.

У супермаркетах українська сіль коштує від 13 грн за кілограм, тоді як окремі імпортні позиції перевищують 74 грн за упаковку, передає НП.

До початку війни головним виробником солі в Україні було підприємство “Артемсіль”. Воно не лише покривало внутрішній попит, а й постачало продукцію за кордон.

Після окупації Соледара виробництво повністю зупинилося у квітні 2022 року, адже райони найбільших соляних родовищ опинилися в зоні активних бойових дій.

Як змінився за останні роки український ринок солі?

У результаті країна була змушена активніше закуповувати сіль за кордоном. Станом на 2026 рік видобуток продовжується у Львівській області на Дрогобицькій виварній солеварні та на Закарпатті. Українські виробники також випускають йодовану й морську сіль для щоденного використання.

Попри це, значна частина асортименту в супермаркетах – це імпорт. Причина відмінностей у смаку полягає не в рецептурі чи технології виробництва. Основну роль відіграє структура кристалів.

Закордонна сіль зазвичай має дрібніші та легші кристали. Через це одна столова ложка такого продукту важить приблизно 22 грами.

Для порівняння, ложка звичної українцям кам’яної “артемівської” солі містила близько 33 грамів.

Саме тому під час приготування їжі імпортної солі доводиться додавати приблизно на 30% більше, щоб отримати аналогічний смаковий ефект.

Зауважимо, що зміна структури ринку та масовий перехід на імпортну сіль змусили українських господинь переглянути старі кулінарні книги, особливо в сезон літньої консервації. Через інший розмір кристалів та меншу щільність закордонного продукту класичні пропорції в рецептах для маринування огірків чи томатів часто виявляються неефективними, що може призвести до псування закруток.

Виходячи з цього досвідчені кухарі радять не відміряти сіль «на око» чи ложками, а використовувати кухонні ваги, орієнтуючись виключно на грами.

Скільки коштує українська та імпортна сіль?

Після закриття “Артемсолі” ринок пережив різке подорожчання. Якщо до війни кілограм солі коштував близько 9 грн, то згодом ціни підскочили майже вдесятеро — до 90 грн за кілограм.

З часом ситуація стабілізувалася, хоча повернення до довоєнних показників не відбулося. Моніторинг популярних торговельних мереж демонструє помітну різницю між українською та імпортною продукцією.

У мережі “Сільпо” найдоступніша кухонна харчова сіль українського виробництва продається від 13,19 грн за кілограм. Йодована виварна сіль із Польщі коштує 19,99 грн.

У “Варусі” вартість місцевої продукції стартує від 14,90 грн за кілограм. Імпортна сіль тут представлена дорожчими позиціями — окремі товари коштують до 74,20 грн за упаковку вагою 500 грамів.

У “Метро” українська сіль також продається від 14,90 грн за кілограм. Закордонна продукція коштує дорожче — мінімальна ціна імпортної солі становить 32,54 грн за упаковку 750 грамів.