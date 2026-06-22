Рада підприємництва Польщі звернулася до польської та української влади із закликом негайно припинити публічний конфлікт та повернутися до прагматичного діалогу. Бізнес попереджає, що ескалація може завдати серйозної шкоди економікам країн.

Про це повідомляє Rzeczpospolita.

Рада підприємництва звернулася до польської та української влади з проханням вжити заходів для зниження напруженості та зміцнення економічної та інституційної співпраці. Це є реакцією на ескалацію конфлікту між президентами обох країн, Каролем Навроцьким та Володимиром Зеленським.

«Рада підприємництва з дедалі більшим занепокоєнням спостерігає за ескалацією напруженості у відносинах між Польщею та Україною протягом останніх тижнів і днів. Ми вважаємо, що діалог і співпраця залишаються найкращим шляхом до їх подолання», – йдеться у зверненні.

«Після початку повномасштабної війни у ​​лютому 2022 року польське суспільство та польські підприємці відкрили свої серця та домівки для мільйонів біженців. Ми знову продемонстрували солідарність на початку 2026 року, допомагаючи нашим сусідам пережити важку зиму на тлі руйнування критично важливої ​​цивільної інфраструктури. Суспільства обох країн зблизилися, налагодивши сотні тисяч близьких і навіть дружніх стосунків», – зазначили польські підприємці.

Вони зазначили, що «за останні роки підприємці з обох країн побудували тисячі ділових зв’язків, які сприяють економічному зростанню, створенню робочих місць та зміцненню стійкості економік по обидва боки кордону».

«Наші економіки тісніше взаємопов’язані, ніж будь-коли раніше. Майже мільйон українських працівників та підприємців є невід’ємною частиною польської економічної системи, а Польща зараз є найважливішим торговельним партнером України. Цей капітал довіри не повинен бути витрачений даремно», – наголосили вони.

З цієї причини Рада підприємництва звернулася до польської та української влади з проханням вжити заходів для зниження напруженості та зміцнення економічної та інституційної співпраці.

«Ми стикаємося з безпрецедентним викликом відбудови України та подальшої економічної інтеграції нашого регіону з Європейським Союзом. Успіх цього процесу вимагатиме тісної співпраці між урядами, підприємцями та державними установами обох країн», – йдеться у повідомленні.

«У нинішній ситуації нам потрібне відповідальне лідерство, взаємна повага та зосередженість на тому, що нас об’єднує. Спільні інтереси Польщі та України набагато більші за розбіжності, які нас розділяють», – додали вони.

Рада підприємництва заявила про готовність підтримувати всі ініціативи, що сприяють діалогу, економічній співпраці та побудові міцного партнерства між Польщею та Україною.

«Співпраця між Польщею та Україною залишається важливим елементом економічного розвитку та стабільності нашого регіону. Без стратегічного партнерства між Польщею та Україною не може бути безпечної та процвітаючої Європи», – підсумували польські підприємці.