У ніч на 22 червня (з 18:00 21 червня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим, а також 88 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим, ТОТ Донецьк.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ, за попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 79 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 5 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

Як повідомляло Інше ТВ, За добу на фронті – 246 боїв, найгарячіше на Гуляйпільському, Покровському та Костянтинівському напрямках, – Генштаб