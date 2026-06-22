За даними QatarEnergy, вибух та пожежа сталися на об’єкті місцевого газопостачання Barzan «під час запуску операцій». Постраждали 54 особи, ще 18 шукають.

Кореспондент AFP, що знаходився приблизно за 20 км від місця події, бачив полум’я, що освітлювало нічне небо, і велику хмару диму.

Рас-Лаффан — ключовий промисловий хаб Катару та один із найважливіших центрів світового ринку зрідженого газу. Раніше об’єкт вже серйозно постраждав під час війни Ізраїлю та США з Іраном: після іранського удару виробництво ЗПГ там довелося тимчасово припиняти.

Як повідомляє Reuters, газовий об’єкт Барзан має потужність 1,4 мільярда кубічних футів на день (млрд кубічних футів на добу) і постачає трубопровідний газ місцевій промисловості та енергетичному сектору Катару.

Він також має потужності для виробництва етану, конденсату, зрідженого нафтового газу та сірки для внутрішнього та експортного ринків. Об’єкт розташований у промисловому місті Рас-Лаффан, головному місці QatarEnergy з виробництва та експорту СПГ, із загальною виробничою потужністю 77 мільйонів метричних тонн на рік.

