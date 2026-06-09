Верховна Рада підтримала в другому читані та в цілому законопроєкт № 14174 про безпеку та інтероперабельність залізничного транспорту України.

Згідно з трансляцією засідання у вівторок, 9 червня, рішення підтримали 254 народних депутати, проти – один, утримались – 12.

Закон надасть можливість виконати зобов’язання в рамках Угоди про Асоціацію з ЄС та Плану Ukraine Facility.

Відповідний документ було розроблено міністерством розвитку громад та територій України для імплементації європейського законодавства у сфері залізничного транспорту.

Закон передбачає формування системи управління безпекою на залізничному транспорті відповідно до вимог ЄС, впровадження оцінки ризиків і єдиних правил технічного регулювання, а також нову систему обслуговування рухомого складу та відповідальності за його технічний стан.

Зазначається, що документ формує трирічний перехідний період для впровадження нових правил. Таким чином, закон імплементує вимоги євродиректив, куди входить директива ЄС 2016/797 щодо інтероперабельності залізничної системи, директива ЄС 2016/798 щодо залізничної безпеки та директива 2007/59/ЄС сертифікації машиністів локомотивів.