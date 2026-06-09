Центральна виборча комісія зареєструвала політолога Миколу Давидюка народним депутатом України. У парламенті він має замінити депутата із фракції «Голос» Володимира Цабаля, який добровільно склав мандат.

Комісія під час сьогоднішнього засідання розглянула заяву і необхідні документи Миколи Давидюка та відповідно до законодавства зареєструвала його народним депутатом України.

Микола Давидюк був обраний на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії “Голос” (включений до виборчого списку під № 27).

Депутатські повноваження він набуде з моменту складення присяги у Верховній Раді України.