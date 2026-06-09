Скоїв наїзд на пішохідку: у Миколаєві слідчі поліції встановлюють обставини автопригоди на проспекті Центральному.

Сьогодні, 9 червня, приблизно о 06:20 у районі перехрестя пр. Центрального та вул. 9-й Слобідській 31-річний водій автомобіля Opel Combo скоїв наїзд на 45-річну жінку-пішохода, яка перетинала проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу.

Потерпілу із тілесними ушкодженнями медики госпіталізували.Наразі її стан розцінюють, як тяжкий.Поліцейські встановлюють усі обставини події.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління обласного главку поліції просить громадян, які володіють будь-якоюінформацією про обставини ДТП, звернутись зателефонами: 063-785-04-20 або 102.