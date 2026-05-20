Про це повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко.

-Спільно з іноземними партнерами працюємо над створенням стратегії «Економіки майбутнього» для України на основі аналітичних даних Світового банку.

Сьогодні ми представили бачення Уряду щодо її реалізації учасникам міжнародної консультативної бізнес-ради, засідання якої відбулося під головуванням Президента України Володимира Зеленського.

В основу цієї стратегії закладено правила ЄС — насамперед побудову конкурентної та інвестиційно привабливої економіки з сильними інституціями та динамічним розвитком приватного сектору. Йдеться про розвиток оборонних технологій, енергетику, аграрний сектор, транспорт, машинобудування, ІТ та критичні мінерали.

Ми маємо амбітну та водночас досяжну мету — підвищити середні темпи зростання ВВП до 6% на рік, продуктивність праці з нинішніх 1,3% до 5%, а частку інвестицій у ВВП — із довоєнних 16% до 24–30% щороку.

Наступним етапом ми переходимо до відбору флагманських інвестиційних проєктів «Економіки майбутнього», які будуть представлені нашим партнерам на URC2026 у Гданську.