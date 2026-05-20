У Вашингтоні відбулася церемонія відкриття відреставрованого меморіалу Тарасові Шевченку.

Про це повідомило Посольство України у США у Фейсбуці.

-Сьогодні ми мали честь приєднатися до церемонії перерізання стрічки, присвяченій відновленому меморіальному фонтану Тараса Шевченка у Вашингтоні.

Вже понад 60 років Меморіал Тараса Шевченка є важливим місцем збору українців та друзів України в США. Оскільки Вашингтон готується відзначити 250-річчя незалежності Америки, ми цінуємо зусилля, зроблені через ініціативу Адміністрації Трампа “Зробимо округ Колумбия безпечним та красивим”, щоб відновити та зберегти цей значущий

Ми вдячні National Park Service та всім, хто причетний до реставраційних робіт та постійного піклування про меморіал.