19 травня Миколаївська обласна військова адміністрація, Івано-Франківська обласна військова адміністрація та Громадська спілка «Українська асоціація футболу» підписали меморандум про співпрацю задля реалізації ініціативи «Карпатська зміна».

Уже в червні діти військовослужбовців, ветеранів, загиблих, зниклих безвісти та полонених Захисників і Захисниць України з Миколаївщини вирушать на Івано-Франківщину, де для них підготували спеціальну програму ментального та фізичного відновлення.

Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА, передає Інше ТВ.

Діти матимуть змогу ознайомитися з культурною та історичною спадщиною Карпатського регіону, взяти участь у командних спортивних заняттях, а також поспілкуватися з тренерами, футболістами та представниками футбольної спільноти.

Особливий акцент організатори роблять на психологічній підтримці дітей. Проєкт покликаний допомогти їм відчути безпеку, знайти нових друзів, відновити емоційний стан і просто побути дітьми – без тривог та щоденного напруження війни.

Юним миколаївцям забезпечать повний супровід, медичну підтримку, брендоване екіпірування та безпечне перевезення.

Ініціативу реалізують спільно обласні військові адміністрації та Громадська спілка «Українська асоціація футболу» за підтримки Президента України Володимира Зеленського.

Загалом до «Карпатської зміни» долучаться діти з 13 областей України, а для Миколаївщини це ще одна важлива можливість підтримати дітей, які сьогодні особливо потребують турботи, відпочинку та позитивних емоцій.

Як повідомляло Інше ТВ, П’ять жінок-військовослужбовиць з Миколаєва, які пережили російський полон після боїв на «Азовсталі», разом із дітьми відпочили у Франції (ФОТО)