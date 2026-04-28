Укрзалізниця представила поїзд «Сакура», сформований із нових побудованих в Україні та модернізованих вагонів.

Сьогодні, 28 квітня, у перший рейс вирушив новий флагманський поїзд Укрзалізниці – «Сакура». До його складу входять нові вагони, виготовлені в Україні у 2026 році, а також дитячі вагони, модернізовані на власних потужностях Укрзалізниці.

«Сакуру» створено на базі оновленого поїзда №81 Київ — Ужгород, який поєднує два українські міста, де навесні пишно квітнуть сакури — квітка-символ Японії.

Проєкт реалізується за підтримки Посольства Японії в Україні та Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) і є ще одним етапом партнерства країн у широкому спектрі проєктів.

12 вагонів поїзда «Сакура» матимуть помітне брендування пелюстками сакури, а пасажири обох складів поїзда матимуть доступ до онлайн-порталу про японську культуру, архітектуру та мистецтво. Також на борту представлені елементи японського меню, японські настільні ігри та японсько-українські культурні колаборації.

Цей поїзд є знаком дружби і вдячності японському народові за системну підтримку України та залізниці зокрема. Ще більш символічно, що частину шляху він долатиме саме японськими рейками.

Нагадаємо, Укрзалізниця отримає 100 нових вагонів, перші вже приймають пасажирів (ФОТО, ВІДЕО)