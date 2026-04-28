Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відповів, хто саме ухвалює рішення щодо видалення зелених насаджень і яким чином оновити простір законно. Про це повідомляє УНН з посиланням на Дмитра Лубінця.

Як зазначив омбудсман, власник приватної ділянки самостійно розпоряджається долею дерев, кущів та квітників на своїй території. Місцева рада або її виконавчий орган відповідає за парки, сквери, газони та інші громадські території.

Обов’язковим документом є ордер. Він є підставою для будь-яких робіт на комунальній чи державній землі.

Підставами для видалення зелених насаджень є:

аварійність – якщо дерева чи великі кущі сухостійні, гнилі або небезпечні;

санітарна потреба – видалення дикорослої рослинності та самосівів (діаметром стовбура ≤ 5 см);

ремонт мереж;

затінення житла;

досягнення вікової межі. Це відбувається, коли рослина (дерево чи кущ) вичерпала свій ресурс;

будівництво – згідно із затвердженим проєктом або після стихійного лиха.

Подати заяву до місцевої ради з поясненням, чому насадження треба прибрати;

Комісія ради оглядає зелені насадження та розраховує їх відновну вартість;

Проєкт рішення готується головою комісії впродовж 5 днів;

Остаточне рішення приймається компетентним органом впродовж 1 місяця.

Фінальним документом, який видається після сплати відновної вартості (у разі, якщо вона передбачена), є ордер.

Людина звільняється від оплати відновної вартості в разі видалення аварійних та сухостійних дерев, рослин та дерев, що виросли самі без садіння людиною (діаметром до 5 см), насаджень, що заважають ремонту мереж чи затіняють вікна, рослин, що досягли граничного біологічного віку.

Водночас видалення зелених насаджень без відповідного дозволу є правопорушенням.

Незаконне знищення будь-яких зелених активів громади (навіть кущів чи газонів) тягне за собою штрафи у розмірі:

170-510 гривень – для звичайних громадяни;

510-850 гривень – для посадових осіб та ФОПів.

У межах матеріальної відповідальності винуватець зобов’язаний повністю відшкодувати збитки, завдані довкіллю – йдеться в дописі Лубінця.

Якщо під час видалення чи догляду за зеленими насадженнями права людини були порушені, або громадянин став свідком нехтування законом – звертайтеся до офісу Омбудсмана:

за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008;

електронною поштою: hotline@ombudsman.gov.ua;

за номерами телефонів: 0 800 501 720; 044 299 74 08.