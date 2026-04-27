Під час Міжнародної Чорнобильської конференції з питань відновлення та ядерної безпеки розпочали мобілізацію коштів на відновлення Нового безпечного конфайнменту.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — Міністр енергетики України Денис Шмигаль.

За попередніми підрахунками, вартість відновлення та посилення безпеки конфайнменту після удару російського дрона в лютому 2025 року становить близько 500 млн євро.

У межах конференції підписали угоду з ЄБРР про 30 млн євро на перший етап відновлення конфайнменту — оцінку пошкоджень, розробку рішень та проєктування, що дозволяє розпочати необхідні роботи та здійснювати завчасну закупівлю обладнання.

Також партнери взяли на себе перші зобовʼязання на суму майже 100 млн євро. Ці кошти будуть спрямовані на відновлення безпечного конфайнменту на ЧАЕС та підвищення ядерної безпеки в Україні.

За підсумками конференції ухвалили спільну заяву, якою країни-партнери підтримали прагнення України мобілізувати ресурси на відновлення конфайнменту. До заяви долучились 24 країни.

Надзвичайно вдячний ЄБРР за лідерську роль у процесі мобілізації фінансового ресурсу. Окремо хочу подякувати МАГАТЕ, Європейському Союзу, урядам держав-партнерів і всім, хто допомагає Україні реагувати на наслідки російських атак і одночасно посилювати стійкість енергосистеми.

Солідарність із Україною у сфері енергетики і ядерної безпеки — це спільна інвестиція в безпеку Європи, – підкреслив Шмигаль.

Нагадаємо, 40 років аварії на ЧАЕС. Чи захищає від радіації сьогоднішній саркофаг після удару РФ (ФОТО)