Протягом другої половини дня 26 квітня рятувальники Миколаївщини 11 разів виїжджали на ліквідацію наслідків негоди.

Сильні пориви вітру та дощі спричинили падіння дерев на будівлі й проїжджі частини, що ускладнило рух транспорту. Надзвичайники розпилювали повалені дерева у Миколаєві, Баштанці та Березанській громаді Миколаївського району.

До робіт залучались 32 рятувальники та 8 одиниць спеціальної техніки.

‼️⚠️ДСНС застерігає: під час сильного вітру уникайте перебування під розлогими деревами, рекламними конструкціями та лініями електропередач.

Бережіть себе та своїх близьких! У разі надзвичайної ситуації телефонуйте за номером «101».