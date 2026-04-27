У національної збірної України вийшло здобути 11 медалей на турнірі, що проходив у Тирані, пише Кореспондент.

У столиці Албанії, Тирані, завершився чемпіонат Європи із спортивної боротьби 2026 року.

Уперше у своїй історії національна збірна України очолила медальний залік змагань.

Українська збірна виступала на турнірі 30 спортсменами. Учасники від України виграли 11 медалей.

З такою кількістю здобутих нагород українські спортсмени стали лідерами заліку. Зокрема, у українців шість нагород найвищого ґатунку, одне срібло, а також чотири бронзові медалі.

За “синьо-жовтими” розташувалася збірна Азербайджану, у якої в загальному доробку дев’ять медалей.

Усі медалі України на чемпіонаті Європи-2026 з боротьби

Золоті медалі:

Оксана Ливач (вільна боротьба, жінки, 50 кг)

Марія Єфремова (вільна боротьба, жінки, 53 кг)

Марія Вінник (вільна боротьба, жінки, 59 кг)

Ірина Коляденко (вільна боротьба, жінки, 65 кг)

Надія Соколовська (вільна боротьба, жінки, 72 кг)

Анастасія Алпєєва (вільна боротьба, жінки, 76 кг)

Срібна нагорода:

Лілія Маланчук (вільна боротьба, жінки, 55 кг)

Бронзове відзнака:

Ярослав Фільчаков (греко-римська боротьба, чоловіки, 87 кг)

Владлен Козлюк (греко-римська боротьба, чоловіки, 97 кг)

Михайло Вишнивецький (греко-римська боротьба, чоловіки, 130 кг)

Соломія Винник (вільна боротьба, жінки, 57 кг)