Бразилія вживає заходів для збільшення використання етанолу в бензині, щоб пом’якшити наслідки зростання цін на паливо, оскільки війна на Близькому Сході затягується.

Міністерство гірничої промисловості та енергетики Бразилії затвердив збільшення етанолу у бензині на 2%, а раніше цей показник тримався на позначці в 30%. При цьому Бразилія має величезні запаси біопалива та його низька вартість дозволяють стримувати цінники на місцевих заправках, пише Bloomberg.

«Цей захід має потенціал зменшити потребу в імпорті бензину приблизно на 500 мільйонів літрів на місяць», – йдеться в заяві. «Завдяки цьому заходу Бразилія зміцнює свій енергетичний суверенітет і рухається до самозабезпечення бензином, відмовившись від імпорту палива».

Цей крок є частиною серії заходів, спрямованих на захист споживачів від економічних наслідків конфлікту на Близькому Сході, і відбувається на тлі того, як президент Луїс Інасіу Лула да Сілва прагне переобрання приблизно через шість місяців.

У четвер влада заявила, що уряд також звернеться до Конгресу з проханням надати дозвіл на використання надзвичайних доходів, пов’язаних з нафтою, для зниження податків на бензин, дизельне паливо, етанол та біодизель. Це відбувається після серії зниження зборів та субсидій на дизельне паливо, газове паливо для приготування їжі та реактивне паливо, а також кредитних ліній для авіакомпаній, які борються з вищими витратами.

Бразилія вже давно використовує етанол як важіль впливу в періоди цінових шоків на енергоносії, а двигуни, що працюють виключно на етанолі, вироблені з кінця 1970-х років, допомагають зменшити потребу країни в імпорті бензину. Зовсім недавно законодавство про біопаливо за часів Лули поставило мету досягти суміші до 35% у найближчому майбутньому, що все ще залежатиме від результатів технічних випробувань.

Остаточне впровадження нової суміші етанолу все ще залежить від зеленого світла від енергетичної ради CNPE, яка, як очікується, значною мірою дотримуватиметься рекомендацій міністерства.