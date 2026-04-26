Такер Карлсон каже, що шкодує про підтримку Дональда Трампа і «мучиться цим»

Подкастер визнає, що «ввів в оману» прихильників, оскільки його розкол з президентом США поглиблюється через війну в Ірані.

Про це пише Guardian.

Такер Карлсон, консервативний подкастер, заявив, що його «мучить» його підтримка Дональда Трампа.

Карлсон зробив цей коментар у розмові з Баклі Карлсоном, його братом і колишнім спічрайтером Трампа, на шоу Такера Карлсона, де розглядалося відсторонення традиційних консервативних цінностей у Республіканській партії, де зараз домінує президент.

«Знаєте, нас це мучитиме ще довго – мене мучитиме», – сказав Такер Карлсон. «І я хочу вибачитися за те, що ввів людей в оману. Це було не навмисно, це все, що я скажу».

Хоча Карлсон у 1999 році називав Трампа «найбільш огидною людиною на планеті», він перевершив більшість експертів, закликаючи до того, щоб до Трампа ставилися серйозно, ще до того, як він виграв свої перші президентські вибори у 2016 році.

Потім, коли Трамп успішно балотувався на другий президентський термін у 2024 році, Карлсон підтримував його протягом усіх перегонів, виступаючи на передвиборчому заході лише за п’ять днів до ночі виборів.

Але тепер подкастер має розбіжності з президентом щодо підтримки США Ізраїлю та війни, яку ці дві країни розпочали в Ірані наприкінці лютого. Карлсон назвав мову Трампа щодо Ірану «мерзенною на всіх рівнях» – і сказав, що взяв на себе особисту відповідальність за повернення президента до влади.

«Ми з тобою та всі інші, хто його підтримував – ви писали за нього промови, я агітував за нього – я маю на увазі, що ми точно в цьому замішані», – сказав Карлсон. «Недостатньо сказати: «Ну, я передумав» – або щось на кшталт: «О, це погано – я йду»», – сказав він своєму братові.

Він додав: «У дуже незначних масштабах, але в реальних масштабах, ви, я та мільйони таких людей, як ми, є причиною того, що це відбувається саме зараз».

Ревізіонізм Карлсона з’являється невдовзі після того, як Трамп різко висловився проти нього, а також проти інших праворадикальних медіа-діячів, які були прихильниками жорсткої лінії в його русі «Зробимо Америку знову великою» (Make America Great Again, Maga), включаючи Мегін Келлі, Кендіс Оуенс, Алекса Джонса та інших.

Нещодавно Трамп опублікував допис у соціальних мережах, назвавши Карлсона «людиною з низьким IQ – її завжди легко перемогти, і вона дуже переоцінена!!!». І президент погрожував скласти «список хороших, поганих і десь посередині» прихильників Maga.

Відмова Карлсона від Трампа відбувається після років публічної підтримки президента.

Під час виборчої кампанії Трампа 2016 року, коли Карлсон працював автором Fox News, а його брат – спічрайтером, він згадував про «дивну харизму» кандидата.

До 2020 року він відкрито вихваляв політику Трампа «Америка понад усе», а пізніше повторив хибні твердження Трампа про те, що вибори були якимось чином «сфальсифіковані» на користь Джо Байдена.

У 2024 році Карлсон повністю перебував у потязі «Мага», агітуючи з Трампом в Аризоні за п’ять днів до виборів та вихваляючи Трампа як «національного лідера» на Національному з’їзді Республіканської партії 2024 року, де, за його словами, Трамп змінився після замаху на його життя в Батлері, штат Пенсільванія.

Однак, під час розслідування позову Dominion Voting Systems 2023 року проти Fox News щодо заяв про фальсифікацію виборів було виявлено, що Карлсон приватно назвав перше президентство Трампа «катастрофою» у текстовому повідомленні колезі двома роками раніше.

«Ми дуже, дуже близькі до того, щоб ігнорувати Трампа майже щовечора. Я справді не можу дочекатися», – написав він. «Я палко його ненавиджу… Я більше не можу цього терпіти».

Карлсона звільнили з Fox News невдовзі після врегулювання позову, що коштувало каналу 787 мільйонів доларів.

Останні заяви Карлсона з’явилися після того, як він сказав Newsmax раніше у квітні: «Мені завжди подобався Трамп, і я досі шкодую його – як і всіх рабів. Він оточений іншими силами. Він не може приймати власні рішення. На це жахливо дивитися».

Потім Карлсон запитав себе у своєму подкасті, чи не є Трамп «антихристом» після того, як президент розпочав серію словесних нападок на Папу Лева XIV, який народився в США та є критиком війни в Ірані. Президент США також опублікував у соціальних мережах зображення себе за допомогою штучного інтелекту в образі Ісуса Христа.

«Він насміхається з Ісуса. Він насміхається з християнства. Центральну фігуру релігії висміюють», – сказав ведучий шоу Такера Карлсона. «Можливо, це антихрист? Ну, хто знає? Принаймні, такий мій висновок. Хто знає?»

У своїх останніх коментарях Карлсон повторив свою критику війни в Ірані, заявивши, що Трамп «явно не мав жодного плану [на це], не був захоплений [нею], повністю усвідомлював ризики, повністю усвідомлював, що це була зрада його явних обіцянок протягом 10 років не робити цього – він зробив це і зробив це проти своєї волі».

Докір Карлсона Трампу пролунав після того, як його звільнили з Fox News у 2023 році після 14-річної роботи на кабельній мережі.

Невдовзі він заснував власну медіакомпанію; а в жовтні розпалив суперечки, взявши інтерв’ю у Ніка Фуентеса, антисеміта, прихильника переваги білої раси, у своєму подкасті.

Інші суперечки, які Карлсон спричинив протягом багатьох років, виникли після того, як він просував дублення яєчок – ще працюючи у Fox – а також після того, як він захоплено вихваляв якість продуктового магазину в Росії, який він відвідав у 2024 році, через два роки після вторгнення військових країни в Україну.