Данська рада у справах біженців (DRC) закупила та передала МКП «Миколаївводоканал» локаційну систему для горизонтально-спрямованого буріння.

Така система зменшує кількість розритих доріг і підвищує точність ремонтних робіт.

Про це повідомляють в DRC, передає Інше ТВ.

Раніше підприємство взагалі не мало подібного обладнання, тому виконати ремонт було значно складнішим завданням і вимагало великих зусиль для точного прокладання підземного каналу.

До системи також були передані бурові штанги, які дозволили збільшити довжину віддаленого доступу до труб з 50 до 80 метрів.

Тепер водоканал може прокладати труби під дорогами та іншими об’єктами інфраструктури і не розривати ґрунт безпосередньо над проблемними ділянками! Це швидше, має менший вплив на міський рух і відчутно економить кошти порівняно з відкритим способом виконання робіт.

«Працівники водоканалу вже почали використовувати систему і діляться позитивними відгуками — точність буріння дуже велика, навіть 10 см похибки немає», — розповідає Андрій, молодший фахівець проєкту з відновлення водопостачання.

Допомога надана Данською радою у справах біженців (DRC) за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії.

