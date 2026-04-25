Впродовж ночі ворог точково атакував міста України ударними БпЛА.

Починаючи з 2 ночі під атакою 30+ БпЛА були Рені/Орлівка Одещини, передає Монітор.

Ближче до 03 ночі почалась атака ударними БпЛА Дніпра тривала до майже 06 ранку. По Дніпру ворог застосував щонайменше 60х БпЛА. Точна кількість від командування.

Також ближче до 03 ночі під атакою БпЛА була Біла Церква та окремі райони Київщини.

Ворог також одномоментно запустив близько 10х балістичних ракет по Дніпру та Харкову, одночасно з ударними БпЛА та Крилатими ракетами.

Близько 30х крилатих ракет типу Х-101, ймовірно із залученням КР типу 9м727, ворог спрямував у напрямку Київщини та Чернігівщини. Переважна більшість крилатих ракет не досягла своїх цілей.

Крилаті ракети також атакували Дніпро з короткої дистанції від ЛБЗ.

Основний удар прийшовся по Дніпру. Місто перебувало під безперервною комбінованою масованою атакою впродовж щонайменше 6 годин. На зараз відомо про 6 поранених

Також Постраждали Біла Церква та Харків.

Нагадуємо, що не варто наближатись і тим паче торкатись будь-яких фрагментів, які знаходяться на землі після бойової роботи.

Навіть частина дрона/ракети може містити вибухові елементи, що не здетонували.

Викликайте ДСНС — бережіть себе.

Впродовж ранку та дня можуть бути запущені додаткові ударні БпЛА. Будьте уважні та обережні. Тихого ранку.