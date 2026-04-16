-Україна довела, що навіть у найскладніших умовах здатна зберігати економічну стійкість, впроваджувати реформи та робити внесок у глобальну безпеку. На цьому наголосила під час міністерського круглого столу Світового банку та МВФ на підтримку України. Зустріч у такому форматі відбувається вже вдев’яте — це важливий сигнал, що Україна залишається у фокусі міжнародної уваги, – повідомила Юлія Свириденко.

Серед ключових пріоритетів — фінансова, енергетична та оборонна міцність України. Ми пройшли найскладнішу зиму за останні 35 років під постійними російськими атаками та вже готуємося до наступного опалювального сезону в межах планів стійкості регіонів. Підтримка міжнародних партнерів має визначальне значення для нас.

У 2025 році наші оборонні видатки становили понад 40% ВВП і 70% бюджету. Це внесок не лише у безпеку України, а й у захист усієї Європи, тому наші зусилля мають бути спільними та скоординованими із союзниками України.

Подякувала партнерам за їхню непохитну підтримку. У березні Україна отримала перший транш у межах нової програми МВФ обсягом 8,1 млрд доларів США. Уже найближчим часом очікуємо на розблокування кредиту ЄС обсягом 90 млрд євро.

Попри виклики, реформи залишаються пріоритетом Президента, Уряду і Верховної Ради. Працюємо спільно для виконання наших зобов’язань у межах програм Ukraine Facility, МВФ та євроінтеграції. Поінформувала про пакет необхідних для цього рішень, які народні депутати України ухвалили минулого тижня, а також про призначення голови Державної митної служби. Працюємо разом із партнерами над можливостями для залучення інвестицій: дерегуляцією, детінізацією економіки та зменшенням ризиків для бізнесу.