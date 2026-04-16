Віктор Орбан пішов у відставку — і його корона головного руйнівника ЄС раптово виявилася доступною для захоплення. Хто на неї претендує в Європі – у матеріалі Politico.

Передача влади відбувається у делікатний момент, коли блок спирається на єдність, щоб проштовхнути санкції, бюджети та інші рішення, які все ще потребують одностайності. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн не гаючи часу цього тижня після поразки Орбана запропонувала зміни до правил голосування в ЄС, щоб уникнути майбутніх перешкод.

Роками сварливий прем’єр-міністр Угорщини використовував своє право вето, щоб зупинити ключові ініціативи, зокрема щодо підтримки ЄС України. Після нищівної поразки на недільних виборах його незабаром замінить Петер Мадяр, правоцентристська фігура, яка заявила про готовність тісніше співпрацювати з Брюсселем.

Дехто сподівається, що перемога Мадяра полегшить досягнення консенсусу. «У мене складається враження, що політична бізнес-модель системного та структурного руйнівника зруйнована з серйозною поразкою [партії Орбана] Фідес на виборах», — сказав дипломат ЄС, якому надано анонімність, щоб говорити відверто, як і іншим у цій статті.

Але вихід Орбана не означає, що фон дер Ляєн — або Київ — можуть зітхнути спокійно. Європейська рада, де всі 27 лідерів зустрічаються для прийняття рішень, все ще включає жменьку союзників Орбана та кількох потенційних нових порушників порядку.

Ось п’ять лідерів, які, найімовірніше, займуть місце Орбана як наступного «чорного жука» блоку.

Помічник: прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини часто був вірним партнером Орбана у вето, приєднуючись до свого колеги-проросійського лідера у блокуванні санкцій проти Москви та вимагаючи виключення з кредиту ЄС для України в розмірі 90 мільярдів євро. З відходом Орбана Фіцо залишається єдиним найближчим — і, можливо, останнім — другом Кремля в ЄС.

«Я зацікавлений бути конструктивним гравцем у Європейському Союзі, але не за рахунок Словацької Республіки», — заявив Фіцо минулого літа.

Минулого місяця Фіцо попередив, що може накласти вето на транш у розмірі 90 мільярдів євро для Києва замість Орбана, якщо угорська влада програє вибори. Будапешт протягом місяців блокував виплату коштів, узгоджених на саміті в грудні, через суперечку з Києвом щодо порваного трубопроводу, який транспортує російську нафту до Центральної Європи. У понеділок Мадяр дав зрозуміти, що не стоятиме на заваді ЄС.

Оскільки трубопровід досі не працює — президент України Володимир Зеленський заявив, що його не буде відремонтовано до кінця квітня — питання зараз полягає в тому, чи виконає Фіцо свою погрозу перейняти естафету від Орбана та заблокувати кошти, чи підтримає ЄС. Словацький лідер раніше завжди відмовлявся від санкцій та приєднувався до спільних заяв ЄС на підтримку України.

«Я думаю, що вони [Фіцо та інші лідери] будуть гостро усвідомлювати ризики та наслідки вибору дещо подібного шляху, як і він [Орбан]», — сказав дипломат ЄС, цитований вище.

Мільярдер-популіст: прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш

Прем’єр-міністр Чехії, 71-річний мільярдер, якого називають «чеським Трампом», і який керує країною в коаліції з ультраправими з грудня, вже продемонстрував деякі схильності в стилі Орбана. Бабіш був єдиним лідером, разом з Орбаном та Фіцо, який вимагав вилучення з кредиту ЄС у розмірі 90 мільярдів євро для України. Він також закликав до скорочення підтримки Києва, хоча зрештою не відмовився від ініціативи Чехії щодо боєприпасів на підтримку оборони України.

Бабіш, чия коаліція включає антизелену партію «Автомобілісти», також твердо тримає кліматичну політику ЄС на прицілі. Він виступав проти схеми дозволів на викиди вуглецю блоку, стверджуючи, що вона вбиває чеську промисловість.

За словами дипломата ЄС, замість того, щоб перешкоджати всьому, очікується, що праві в Раді будуть «важкими з певних питань», особливо «порівняно з загальноприйнятим мисленням інших європейських лідерів».

Канатоходець: прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні

Італійська лідерка з моменту приходу до влади понад три роки тому пройшла небезпечний шлях прагматизму з Брюсселем, балансуючи свою праву, націоналістичну політику з проєвропейською позицією в міжнародних справах. Об’єднавшись з іншими лідерами, такими як датчанка Метте Фредеріксен, Мелоні прагнула посилити міграційні правила ЄС шляхом консенсусу, а не обструкціонізму.

Один дипломат ЄС сказав, що Мелоні виявилася «зовсім іншим типом» політика, ніж Орбан. Але інший попередив, що вона походить з тієї ж політичної родини, що й угорець, і її не слід скидати з рахунків.

«На останній Європейській Раді єдиною людиною, яка погодилася з Орбаном, була Мелоні», – сказав другий дипломат ЄС, маючи на увазі зізнання італійської лідерки іншим лідерам, що вона розуміє позицію Орбана щодо кредиту Україні на березневому саміті. «Ви можете бачити, що між ними двома існує ідеологічний зв’язок».

Повернення популіста: словенський Янез Янша

Колишній багаторазовий прем’єр-міністр Словенії, правий популіст і самопроголошений шанувальник Трампа, схильний до сварок з журналістами, посів друге місце лише на одне місце на драматичних виборах минулого місяця, затьмарених шпигунством. З огляду на триваючі переговори, залишається незрозумілим, чи зможуть Янша чи чинний прем’єр-міністр Роберт Голоб зібрати правлячу коаліцію.

Янша, якого іноді називають «міні-Трампом», поповнить зростаючий популістський клуб у ЄС, якщо повернеться до влади. Однак щодо України є помітна різниця між Яншею та Орбаном чи навіть Фіцо: попри союз з угорцем з інших питань, Янша відстоював членство України в ЄС і відвідав Київ у 2022 році, на початку повномасштабного вторгнення Росії, щоб продемонструвати свою підтримку.

Болгарський джокер: Румен Радев

Колишній президент Болгарії пішов у відставку в січні, щоб заснувати нову партію та балотуватися на недільних парламентських виборах. І він на шляху до перемоги, згідно з опитуванням POLITICO, що стане потенційним проривом після років політичного паралічу в Софії.

Це може бути проблемою для України та її європейських союзників. У 2025 році Радев заявив, що Україна «приречена» у своїй війні проти Росії, і стверджував, що збільшення військової допомоги ЄС або «надання більшої кількості зброї» Києву не є відповіддю. Він також звинуватив європейських лідерів у заохоченні контрнаступу Києва, заявивши, що це призвело до «сотень тисяч жертв» в Україні.

Симпатії Радєва до Кремля принесли йому солодку критику від Зеленського під час телевізійної сутички між двома лідерами у 2023 році в президентському палаці в Софії. «Ви б сказали: Путіне, будь ласка, захопи болгарську територію?» — вимагав Зеленський. Збентежений Радєв насилу відповів.