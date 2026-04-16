У Генштабі підтвердили ураження НПЗ “Туапсинский”, засоби ППО, пункти управління та райони зосередження противника.

Вчора та у ніч на 16 квітня підрозділи Сил оборони України завдали вогневого ураження по низці важливих об’єктів російського агресора.

Уражено нафтопереробний завод “Туапсинский” (Туапсе, Краснодарський край, рф).

Туапсинський НПЗ здійснює переробку нафти заявленим обсягом 12 млн тонн/рік. Підприємство активно задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії.

Зафіксовано ураження цілі з подальшою пожежею на об’єкті.

Масштаби збитків уточнюються.

Окрім цього завдано ураження по району зосередження тактичної групи 15-ї окремої берегової ракетної бригади Чорноморського флоту рф (БРК “Бастион”) (Севастополь, ТОТ АР Крим).

Також наші воїни уразили засоби ППО противника: зенітний ракетний комплекс “Бук-М2” (Багатівка, ТОТ Запорізької обл.), зенітний ракетно-гарматний комплекс “Панцир” (Феодосія, ТОТ АР Крим), а також зенітний ракетний комплекс “Оса” (Водяне, ТОТ Донецької обл.).

Крім того, уражено пункти управління БпЛА противника в районах населених пунктів Вербове Запорізької області та Гола Пристань на Херсонщині.

Також уражено живу силу противника в районах населених пунктів Родинське та Затишне Донецької області, а також пункт управління ворога у районі Рівнополя на Донеччині.

Втрати противника уточнюються.

Сили оборони України продовжать вживати заходів для зниження наступального потенціалу російських окупантів і припинення збройної агресії рф проти України.