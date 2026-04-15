Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України та Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини підписали Спільну декларацію про наміри щодо підтримки відновлення промисловості та забезпечення її стійкості в Україні. Підписання відбулося 14 квітня у Берліні в рамках інавгураційного засідання українсько-німецьких міждержавних консультацій за спів-головування Канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та Президента України Володимира Зеленського.

Декларація закріплює намір сторін поглибити співпрацю в межах ініціативи Президента України Володимира Зеленського «Промисловий Рамштайн», спрямованої на відновлення, модернізацію та підвищення стійкості української промисловості.

Документ відображає спільне бачення сторін щодо необхідності відновлення виробничого потенціалу України, який зазнав значних втрат внаслідок російських атак, особливо у секторах із високою доданою вартістю, а також щодо прискорення інтеграції української промисловості до європейських ланцюгів створення вартості.

«Промисловий Рамштайн» формує системну рамку підтримки українських виробників. І ми вдячні німецьким партнерам за готовність до спільної реалізації цієї ініціативи. Йдеться не лише про відновлення зруйнованих потужностей, а й про модернізацію, запуск нових виробництв та інтеграцію в європейські ринки. Це про довгострокову конкурентоспроможність української промисловості, яку ми будуємо разом з партнерами», — зазначив Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

«росія протягом багатьох років завдає ударів по промисловій інфраструктурі України. Ці атаки мають масштабні економічні наслідки. Народ України може захищати свою державу зсередини лише за умови безперервного функціонування економіки. Через нашу нову ініціативу ми підтримуємо відновлення промислового сектору та водночас створюємо можливості для розширення економічного співробітництва. Це принесе користь як українським, так і німецьким підприємствам», — проголосила Федеральний міністр економічного співробітництва та розвитку Німеччини Рим Алабалі-Радован.

У межах реалізації домовленостей Німеччина через банк розвитку KfW має намір надати початковий внесок у розмірі 30 млн євро для запуску спеціальної програми фінансування. Кошти будуть спрямовані на підтримку українських підприємств, зокрема через механізми пільгового фінансування для закупівлі обладнання європейського виробництва. Особливий акцент робиться на підприємствах, виробничі потужності яких були пошкоджені або знищені внаслідок бойових дій.

Програма передбачає використання комбінації фінансових інструментів, включно з грантами, кредитами, гарантіями та іншими рішеннями, що дозволить адаптувати підтримку до потреб конкретних підприємств та проєктів.

Окрему увагу буде приділено модернізації виробництва, запуску нових або релокованих виробничих ліній, а також розвитку експортного потенціалу та інтеграції українських компаній в європейські ланцюги постачання.

Дві країни планують реалізовувати цю ініціативу через Національну установу розвитку України (НУР, раніше — Фонд розвитку підприємництва), яка вже тривалий час є важливим і надійним партнером Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) у сприянні розвитку приватного сектору України. Протягом останніх кількох років BMZ підтримувало подальший розвиток цієї установи з метою її перетворення на ефективний банк розвитку за моделлю німецького KfW.

У рамках ширшої коаліційної роботи Україна планує на майданчику URC2026 у Ґданьску (Польща) залучити до Альянсу «Промисловий Рамштайн» нові країни-партнери. Переговори вже ведуться з низькою державою ЄС, а також Європейською Комісією, які зацікавлені у поєднанні з механізмом підтримки українського промислового відновлення. Серед потенційних партнерів можна зазначити Японію, Австрію, Нідерланди, Італію, Іспанію, Швейцарію, Швецію, Чехію, Корею, Францію.

Підписання Декларації є частиною комплексної роботи Уряду з формування міжнародної коаліції підтримки української промисловості та створення умов для її стійкого розвитку в умовах війни та післявоєнного відновлення.

Під час міжурядових консультацій сторони узгодили низку додаткових рішень на підтримку України. Загальний обсяг нового фінансування від BMZ становить 233 млн євро. Ці кошти спрямують на зміцнення енергетичної інфраструктури та спроможностей у сфері реагування на надзвичайні ситуації, підготовку вкрай необхідних кваліфікованих фахівців, а також підтримку соціального житла для людей, чиї домівки були зруйновані або які були змушені залишити місце проживання. BMZ також допомагає Україні у підготовці до вступу до Європейського Союзу.