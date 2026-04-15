Фінальний матч Vbet Кубка України-2025/2026 пройде 20 травня у Львові на стадіоні “Арена Львів”. Про час початку зустрічі буде повідомлено додатково – повідомили в УАФ.

В Асоціації додали, що “Арена Львів” уже приймала фінал Кубку України – 21 травня 2016 року. Тоді донецький “Шахтар” завдяки дублю Олександра Гладкого обіграв луганську “Зорю” з рахунком 2:0.

Окрім того, сьогодні УАФ затвердила розклад півфінальних матчів. У вівторок, 21 квітня, чернівецька “Буковина” у Тернополі прийматиме київське “Динамо”, а наступного дня, 22 квітня, харківський “Металіст 1925” прийматиме у Житомирі ФК “Чернігів”.

Протистояння складається з одного поєдинку. У разі нічиєї в основний час відразу пробивається серія пенальті.