Ліван та Ізраїль провели перші дипломатичні переговори за понад тридцять років. Вони спрямовані на припинення бойових дій між Ізраїлем та підтримуваним Іраном угрупованням “Хезболла”, пише ЛБ.

Державний секретар США Марко Рубіо, який виступив посередником, заявив, що це «історична можливість» покласти край впливу «Хезболли». У заяві США йдеться, що обидві сторони обговорили проведення прямих переговорів, час і місце яких будуть визначені пізніше.

За даними видання, Ліван закликав до припинення вогню та вжиття заходів для вирішення гуманітарної кризи. Між двома країнами немає дипломатичних відносин, а останні прямі переговори на високому рівні відбулися ще у 1993 році.

Після переговорів США заявили, що Ізраїль та Ліван домовилися працювати над зменшенням впливу “Хезболли”.

Як повідомляє BBC, можливості ліванського уряду протистояти “Хезболлі” обмежені. Перед переговорами член “Хезболли” заявив, що вона не дотримуватиметься жодного врегулювання, узгодженого у Вашингтоні.