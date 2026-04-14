На вівторок мережі АЗК в переважній більшості підняли ціни на дизель на 0,9-1,6 грн/л, бензин та газ в основому зберегли позиції, свідчить моніторинг інтернетпорталу “Енергореформа”, Iнтерфакс.

Згідно з ним, з усіх досліджуваних мереж “Укрнафта” підняла ціну на дизель найбільше – на 1,6 грн/л, але вона все одно залишається найнижчою.

UPG, Socar, ОККО підвищили ціну на дизель на 1 грн/л, WOG – на 0,9 грн/л. Parallel поки не змінювала ціни.

Крім того, на 1 грн/л зріс газ на “Укрнафті”, також мережа повернула ціну на А-95+ в 72,9 грн/л, яку вона з четверга зрівняла з ціною звичайного А-95 в 69,9 грн/л.