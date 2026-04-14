У Міністерстві закордонних справ України опрацьовують можливість видачі ідентифікаційних кодів українцям за кордоном безпосередньо у дипломатичних представництвах, повідомили у МЗС у вівторок, пише УНН.

Міністр закордонних справ України провів онлайн-нараду з командою Мінцифри на чолі з Олександром Борняковим обговорили прискорення запуску нових цифрових сервісів, зокрема можливість оформлення реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП) безпосередньо через закордонні дипломатичні установи України – вказали у МЗС.

“Доступні консульські послуги для українців за кордоном – один із моїх головних пріоритетів. Ми працюємо одразу у двох напрямках: збільшуємо консульську присутність і максимально цифровізуємо послуги, щоб українцям не доводилося очікувати в чергах і долати зайві кілометри. Найважливіше – щоб кожен українець за кордоном відчув ці зміни на практиці: менше черг, швидше обслуговування, більше послуг онлайн”, – зазначив голова МЗС Андрій Сибіга.

Запровадження нової послуги, зауважили в МЗС, “є особливо актуальним для українських сімей, чиї діти народилися за кордоном”.

МЗС у взаємодії з Мінцифри та Державною податковою службою працює над тим, щоб зробити її доступною у максимально стислі строки – зазначили у МЗС.

Паралельно, як зазначається, “триває робота над зменшенням черг на запис до консульських установ, відповідно впроваджуються додаткові часові слоти та вдосконалюється електронна система запису”.