В Україні набув чинності закон про кримінальну відповідальність за антисемітизм. При цьому у кожному конкретному випадку важливо враховувати обставини та контекст, щоб коректно оцінити дії чи висловлювання.

Про це в ексклюзивному коментарі “Телеграфу” розповів юрист Ростислав Кравець. Він розповів про те, чи є “єврейські анекдоти” антисемітизмом, про вживання слова “ж*д”, а також про те, як оцінюватимуть подібні випадки порушень.

За його словами, раніше в Кримінальному кодексі вже була стаття за порушення прав людей через ненависть, національність чи інші ознаки. А зараз до неї було додано окремо пункт про антисемітизм.

Щодо самих проявів антисемітизму, звичайно, для того, щоб притягнути за цією статтею, потрібно проводити відповідну експертизу. Чи справді такі дії здійснювалися, наприклад, ті ж єврейські анекдоти, чи якісь заяви, що стосуються безпосередньо певних громадян на підставі їхньої національності, чи це антисемітизм, так само, як і слово “ж*д”. – пояснив співрозмовник.

Оцінка таких висловів багато в чому залежить від контексту. У деяких регіонах, за його словами, це слово історично використовується як позначення національності і не має образливого характеру.

У будь-якому випадку, при розгляді таких кримінальних проваджень, при пред’явленні відповідних підозр ураховуватимуться і контекст відповідних заяв, і контекст дій. – додав Кравець.

Таким чином, щоб притягти людину до відповідальності, необхідно провести експертизу та довести, що це справді була ненависть, антисемітизм чи спроба образи через національність.

Хоча слід зазначити, що в Україні з часів Радянського Союзу національності було скасовано. Тому всі громадяни України – вони українці. Все інше залежатиме вже від контексту тієї чи іншої заяви та тих чи інших дій. – каже експерт. Через війну оцінка таких випадків завжди здійснюється з конкретних причин.

Я не думаю, що додавання пункту про антисемітизм сильно змінить те, як цей закон застосовується. – підсумував юрист.

Передісторія

14 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон про карну відповідальність за антисемітизм. Верховна Рада підтримала встановлення кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму у лютому 2022 року. Про це йдеться у картці законопроекту 2037-ІХ.

Закон було створено для узгодження Кримінального кодексу із законом про запобігання та протидію антисемітизму в Україні. До статті 161 Кримінального кодексу “Порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та інших ознак” внесено зміни в частині встановлення кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму.

Антисемітизм — це нетерпимість, що виражається у ворожому ставленні до євреїв як до етнічної групи або як до релігійної групи — до юдеїв. Є однією з форм ксенофобії (нетерпимість до будь-кого чи чогось чужого, незнайомого, незвичного).

Що загрожує проявами антисемітизму

Закон встановлює кримінальну відповідальність за прояви антисемітизму у вигляді:

штрафу від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,

або обмеження волі на строк до п’яти років,

або позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Для довідки: неоподатковуваний мінімум доходів громадян – це грошова сума розміром 17 гривень (станом на 2026 рік).