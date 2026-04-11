Микола Малієнко, який обробляє багаті чорноземи центральної України та експортує врожай до Європи, цієї весни сіє на 100 гектарів кукурудзи менше. 70-річному фермеру потрібно заощаджувати гроші після того, як ціни на добрива зросли після війни в Ірані.

Найбільше його турбує питання купівлі дизельного палива, необхідного для збору врожаю з його 1200 гектарів пізніше цього року. Вартість пального зросла майже вдвічі після того, як американо-ізраїльські удари по Ірану призвели до безпрецедентного перебоїв у постачанні енергії, пише.

Незважаючи на чотирирічну війну з Росією, Україна все ще є основним виробником зернових, олійних культур та рослинних олій.

Згідно з даними Міністерства економіки, Україна експортує свої продукти харчування до 150 країн, що менше, ніж приблизно 190 країн до повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Географічний розподіл поставок змінився, оскільки поставки до Азії, Океанії та Близького Сходу скоротилися, експорт до Європи збільшився, а аналітики стверджують, що Росія відібрала частку ринку в України, особливо для пшениці.

Ризик для України полягає в тому, що конфлікт на Близькому Сході збільшує економічну перевагу Росії.



Як великий виробник нафти і газу, Росія може виграти від високих цін на енергоносії, а її фермери мають дешеві внутрішні запаси добрив і дизельного палива, які Україна має імпортувати.

Малієнко очікує, що його виробничі витрати зростуть щонайменше на 10-15%. Якщо не буде досягнуто швидкого вирішення близькосхідного конфлікту, вони можуть різко зрости на 60%.

«Наш експортний потенціал може суттєво впасти», – сказав Малієнко, стоячи перед рядом тракторів та сівалок на своїй фермі біля села Малополовецьке, менш ніж за 100 кілометрів (62 милі) на південний захід від Києва.

«Цього року він знизиться на 15–20%, а якщо ситуація продовжиться, то може сягнути аж 40%».

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ЖИТТЄВО ВАЖЛИВЕ ДЛЯ УКРАЇНИ

Після вторгнення Росії та блокування чорноморських портів, через які протікало 90% сільськогосподарського експорту, українські фермери перенаправляли вантажі через невеликі порти на річці Дунай та залізницею до Східної Європи.

В результаті витрати на логістику зросли, експорт скоротився, а надлишки зерна всередині країни зростали. Внутрішні ціни впали, і фермери зазнали збитків.

Ситуація почала стабілізуватися у 2023 році, коли відкрився зерновий коридор, що дозволив відновити поставки.

Минулого року експорт сільськогосподарської продукції приніс Україні понад 22 мільярди доларів, що становить понад половину загальних експортних доходів – життєво важливого джерела твердої валюти та податків для уряду президента Володимира Зеленського.

Але експорт, який минулого сезону склав 47 мільйонів метричних тонн зерна та олійних культур, зменшився на чверть порівняно з довоєнним періодом. Вторгнення Росії означає, що фермери стикаються з катастрофічною нестачею робочої сили, а також порушено транспортне сполучення та постачання енергії.

Російські удари безпілотників та ракети також знищили українські нафтопереробні заводи, залишивши країну залежною від імпорту дизельного палива з Європи, необхідного для роботи сільськогосподарської техніки та для її армії.

Попит на дизельне паливо в Україні досягає піку в північній півкулі навесні, коли фермери сіють урожай, під час збору врожаю наприкінці літа та на початку осені, коли висіваються озимі зернові, переважно пшениця. Малієнко сказав, що ціни на дизельне паливо вже майже подвоїлися до 92 гривень (2,11 долара) за літр з кінця лютого.

Дилема полягає в тому, чи купувати паливо зараз, якщо воно закінчиться, або ціни зростуть ще більше, чи чекати в надії, що ринки охолонуть.

«Я не хочу, щоб мені хтось телефонував і казав: 150 гривень, коли зерно падає з колоска, а мені нема чим його зібрати», – сказав Малієнко.

Він виступив на початку цього тижня, до того, як Іран і США у вівторок домовилися про двотижневе припинення вогню, що призвело до падіння цін на нафту.

Однак міжнародні ціни на нафту є нестабільними, оскільки, за словами нафтових аналітиків, знадобляться місяці, щоб відновити поставки після нинішніх перебоїв, навіть якщо крихке припинення вогню буде дотримано.

Торговельний відділ великої профспілки фермерів України, UAC, у вівторок прогнозував, що високі ціни на паливо та добрива триватимуть щонайменше три місяці. UAC заявила, що дорога нафта вже закуплена та переробляється, а також укладені контракти на майбутню переробку нафти за високими цінами.

МЕНШЕ ЗЕРНА ТА МЕНШИЙ ЕКСПОРТ

Багато фермерів кажуть, що високі ціни на добрива – через дефіцит природного газу, який використовується для виробництва азотних добрив – також стискатимуть їхні бюджети.

«Збільшення середніх виробничих витрат, ймовірно, становитиме близько 20%, можливо, 30% у короткостроковій перспективі», – сказав Дмитро Скорняков, генеральний директор української сільськогосподарської компанії HarvEast, яка обробляє десятки тисяч гектарів землі, експортуючи зернові та олійні культури.

Скорняков прогнозує падіння сільськогосподарського виробництва в Україні на 5–10% цього сезону. «Спад точно буде, якщо нам не дуже пощастить з погодою», – сказав він.

У довгостроковій перспективі зростання цін на продукти харчування допоможе підтримувати вартість українського експорту, сказав він.